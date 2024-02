PSV wint van tien Heraclieden en draait zich rustig warm voor Champions League

PSV heeft vrijdagavond zonder al te veel moeite afgerekend met Heracles (2-0). Door de overwinning zijn de Eindhovenaren ook na 22 eredivisieduels nog ongeslagen.

Een vroege rode kaart voor Bryan Limbombe (Heracles) bepaalde het wedstrijdverloop. De linksbuiten beging na tien minuten een ongelukkige maar harde overtreding op Luuk de Jong en werd van het veld gestuurd.

De Jong had eventjes pijn aan zijn enkel, maar kon door. Vijf minuten later kopte hij de 1-0 binnen, op aangeven van Joey Veerman. Het is de negentiende goal van De Jong dit seizoen, een minder dan de huidige topscorer Vangelis Pavlidis.

Minder energie

Voor de wedstrijd kon trainer Peter Bosz niet vaak genoeg bedrukken dat de focus volledig op Heracles lag. Aan het duel van Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League van dinsdag wilde hij nog niet denken.