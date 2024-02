Rutte: Wilders weet dondersgoed dat steun aan Oekraïne moet doorgaan

Het nieuw te vormen Nederlandse kabinet zal de steun voor Oekraïne voortzetten, verwacht demissionair premier Mark Rutte. Als PVV-leider Wilders blijft volhouden dat Nederland moet stoppen met financiële en materiële steun aan Oekraïne, is het volgens Rutte onmogelijk om een kabinet te vormen. "Volgens mij realiseert Geert Wilders zich dat dondersgoed." De PVV is een van de weinige partijen in Nederland die wil stoppen met het leveren van wapens leveren aan Oekraïne. Maar met 37 Kamerzetels is Wilders wel aan zet in de formatie. De andere partijen waar hij de afgelopen weken mee onderhandelde, VVD, NSC en BBB, zijn wel voor materiële en financiële steun aan Oekraïne. Nieuwsuur interviewde Rutte op de internationale veiligheidsconferentie in München. "Het is mijn absolute overtuiging dat een nieuw kabinet niet te vormen is als steun voor Oekraïne niet doorgaat op schaal waarop die nu plaatsvindt", zegt hij. "In ons belang, voor onze waarden en onze veiligheid, moet Rusland deze strijd verliezen. Wij kunnen niet toegeven aan Geert Wilders." NAVO Ook reageerde Rutte op de woorden van de Amerikaanse oud-president én presidentskandidaat Donald Trump, die vorig weekend zei dat Rusland NAVO-landen mag aanvallen als die niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Het doet de vraag rijzen of de NAVO nog wel kan rekenen op onvoorwaardelijke steun uit Amerika. Maar volgens Rutte moeten Europese landen naar zichzelf kijken en stoppen met "mopperen en zeuren" over Trump. "Het laatste wat we moeten doen, is omdat Trump misschien terugkomt onze defensie-uitgaven vergroten. Alsof we daar Trump voor nodig hebben. We zijn dat al aan het doen."

Politiek verslaggever Arjan Noorlander: De uitspraken van Rutte kan je opvallend noemen, omdat hij zich had voorgenomen zich helemaal niet te bemoeien met de formatie. Anderzijds: als er één onderwerp is waarop hij ook in demissionaire staat zich volop uit, is het Oekraïne. We zagen het al één keer eerder, toen Rutte dreigde dat zijn hele kabinet zou opstappen als de Kamer extra geld naar Oekraïne zou tegenhouden. Overigens kan Rutte enigszins gerustgesteld zijn over Wilders. De tweet die de PVV-leider vandaag stuurde in reactie op de dood van Navalny was zeer anti-Russisch. Zo sprak Wilders van een "barbaarse strafkolonie van een barbaars regime". Maar daarmee is natuurlijk niets veranderd aan het Oekraïne-standpunt van de PVV.

Donderdag zei demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren nog dat Europese landen hun defensiebudget moeten verdubbelen naar 4 procent van het bruto binnenlands product als Amerika uit de NAVO stapt. Op dit moment is dat percentage nog 2 procent. Dat is een streefgetal. De meeste Europese landen halen dat niet. Nu de Russische dreiging almaar groter wordt proberen steeds meer landen extra geld vrij te maken voor Defensie. Het steekt de Amerikaanse presidentskandidaat Trump dat Amerika meer spendeert aan (internationale) veiligheid dan NAVO-bondgenoten.

Secretaris-generaal bij de NAVO? Rutte wil niet reageren op de vraag of hij de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO wordt. Wel zegt hij dat wie het ook wordt, hij of zij goed zal moeten samenwerken met Amerika. Want dat land beseft volgens Rutte dat stabiliteit in Europa essentieel is. "Stel je dat ons deel van Europa onder invloed komt van Rusland. Dat wordt een lanceerplatform vanuit Rusland naar Amerika. Het is in hun (Amerikaans, red.) belang dat er een sterke NAVO is. Wie ook president is. Ik ben ervan overtuigd dat altijd een grote meerderheid in het Congres dat zal steunen." Bekijk hieronder het hele gesprek met Rutte terug: