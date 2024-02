Superieure Kok prolongeert wereldtitel 500 meter met Nederlands record

"Het was zo'n opluchting toen ik over de finish kwam", vertelt ze na haar race. "En dat het zo hard was... Die tijd, daar ben ik vooral megablij mee. Superfijn dat ik nu gewoon mijn beste race van het seizoen reed."

Kok kwam in de slotrit in actie en had met 10,31 de snelste opening van iedereen in huis. Met de Amerikaanse Kimi Goetz als richtpunt snelde ze door en dook ze als enige van het hele veld onder de 37 seconden.

Kok was vorig jaar in Thialf de eerste Nederlandse in de geschiedenis die de wereldtitel op de kortste afstand veroverde. Dit seizoen won de 23-jarige Friezin twee van de negen wereldbekerwedstrijden waarop ze in actie kwam.

"Vorig jaar was heel bijzonder. Die wereldtitel vind ik nog steeds de mooiste in een vol Thialf, ook omdat mijn familie daarbij was", aldus Kok. "Die is er nu niet, maar heeft vast op de bank meegeleefd."

Kok was in aanloop naar haar race op de 500 meter "aan de ene kant heel zenuwachtig", maar had er ook "heel veel zin in". "Ik stond aan de start en dacht: ik wil gewoon die titel verdedigen. Ik was zó gebrand."

Leerdam naast het podium

Ook Jutta Leerdam kwam bij de WK afstanden in actie op de 500 meter, de afstand waarop ze vorig jaar de bronzen medaille veroverde. Het was de vraag hoe haar vorm was, omdat ze de laatste tijd kampte met enkelproblemen.