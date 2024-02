Griekspoor treft in halve finales ABN Amro Open favoriet Sinner na opgave Raonic

In de halve finale speelt Griekspoor tegen Jannick Sinner. De Italiaan zag vrijdagavond in zijn halve finale tegenstander Milos Raonic opgeven.

Raonic, die terugkwam van een blessure, stond voor het eerst sinds 2020 weer in de kwartfinales van een ATP-toernooi. De altijd goed serverende Raonic maakte het Sinner lastig in de eerste set, maar had wel een blessurebehandeling nodig.

Snel daarna kreeg hij nog twee setpunten op 5-4, maar die miste hij. In de tiebreak bewaarde Sinner de rust en greep hij alsnog de set.

In het begin van set twee had Raonic duidelijk moeite met bewegen. Bij een stand van 1-1 gaf hij noodgedwongen op,

Geen set afgegeven

Griekspoor speelde vorig jaar drie keer tegen de Fin en stond in die duels geen set af. Nu had Ruusuvuori lang het beste van het spel. In de eerste set gingen alle games tot 5-5 op service, maar toen kwam de Fin in de problemen. Op breekpunt tegen sloeg hij een dubbele fout, waardoor de set naar Griekspoor ging.

Lang gelijk op

De tweede set was bijna een kopie van de eerste. Ditmaal ging het tot 6-6 gelijk op en werd er geen game afgestaan. Het werd een tiebreak, waarin Ruusuvuori een aantal onnodige fouten sloeg.

Met de overwinning evenaart Griekspoor zijn prestatie van vorig jaar. Toen reikte hij ook tot de laatste vier. Het was Jannik Sinner, de huidige nummer vier van de wereld, die Griekspoor toen uit de finale hield.

Goed serveren

"Ik ben erg gelukkig met mijn optreden vanavond. Ik moest goed serveren en dat lukte. Daarnaast gebruik ik graag de backhandslice tegen deze tegenstander, want hij slaat alles hard", aldus Griekspoor na afloop.

De huidige nummer 29 van de wereld speelt graag in eigen land. Vorig jaar won hij al de grastitel in Rosmalen, nu droomt hij van de winst in Ahoy. "Ik ben blij terug te zijn in de halve finales. Spelen in Nederland vind ik geweldig. Het zou geweldig zijn als ik ook hier kan winnen, maar ik geniet nu vooral van elk moment."