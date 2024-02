Griekspoor naar halve finales ABN Amro Open na zege op Ruusuvuori

Tallon Griekspoor heeft de halve finales van het ABN Amro Open in Rotterdam bereikt. De 27-jarige Griekspoor won vrijdagavond met 7-5, 7-6 van de Fin Emil Ruusuvuori.

Griekspoor speelde vorig jaar drie keer tegen de Fin en stond in die duels geen set af. Nu had Ruusuvuori lang het beste van het spel. In de eerste set gingen alle games tot 5-5 op service, maar toen kwam de Fin in de problemen. Op breekpunt tegen sloeg hij een dubbele fout, waardoor de set naar Griekspoor ging.

Lang gelijk op

De tweede set was bijna een kopie van de eerste. Ditmaal ging het tot 6-6 gelijk op en werd er geen game afgestaan. Het werd een tiebreak, waarin Ruusuvuori een aantal onnodige fouten sloeg.

Met de overwinning evenaart Griekspoor zijn prestatie van vorig jaar. Toen reikte hij ook tot de laatste vier. Het was Jannik Sinner, de huidige nummer vier van de wereld, die Griekspoor toen uit de finale hield.

In de halve finale speelt Griekspoor wellicht opnieuw tegen Sinner. De Italiaan speelt later op vrijdag zijn halve finale tegen Milos Raonic.