Nederlandse vrouwen pakken op overtuigende wijze wereldtitel ploegenachtervolging

De Nederlandse vrouwen zijn voor de zevende keer wereldkampioen op de ploegenachtervolging geworden. Irene Schouten, Marijke Groenewoud en Joy Beune versloegen in Calgary olympisch kampioen Canada en Japan. Ze deden dat in een razendsnelle tijd. De 2.51,20 was zowel een Nederlands als een baanrecord. "Toen ik de tijd zag, dacht ik al: hier gaat niemand meer onder", vertelde Beune na afloop. Revanche Het betekende voor het Nederlandse trio de ultieme revanche voor een jaar geleden, toen de vrouwen in een volgepakt Thialf de snelste tijd hadden neergezet maar gediskwalificeerd werden omdat Beune haar enkel niet volledig had afgedekt. Ook bij de wereldbeker in Polen van afgelopen seizoen werd Nederland gediskwalificeerd. Toen vanwege was de reden een missende transponder bij Beune.

"Er is niks gebeurd, dus we mogen nu echt juichen", refereerde Schouten nog even subtiel aan die diskwalificaties. Speciale handschoenen Dit keer hadden Schouten, Groenewoud en Beune alles op orde. Nederland, dat met speciale handschoentjes met meer grip reed, startte al in de eerste rit. Daardoor hadden ze geen richttijd, maar dat deerde het drietal niet. Met Beune op kop, Schouten daarachter en Groenewoud achteraan legden ze de lat met 2.51,20, slechts 0,44 seconden boven het wereldrecord, heel hoog voor de concurrenten die nog op het ijs moesten verschijnen. "We vertrouwen elkaar, zijn super op elkaar ingespeeld, een geoliede machine", aldus Beune. Ook Schouten was te spreken over de race van Nederland. "Het verliep gewoon allemaal heel goed."

Irene Schouten, Joy Beune en Marijke Groenewoud (v.l.n.r) - Foto: Pro Shots

Canada was een van de grote concurrenten van Nederland, maar Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann en Valerie Maltais kwam bij lange na niet aan de tijd van Schouten, Groenewoud en Beune en klokten 2.54,03, goed voor het zilver. Het brons was voor Japan, dat op het ijs verscheen met Momoka Horikawa, Ayano Sato en Miho Takagi. Zij zetten een tijd van 2.54,89 neer. Nederlandse mannen vijfde Bij de mannen greep Nederland, met Chris Huizinga, Marcel Bosker en Beau Snellink, naast de medailles. Het Oranjetrio werd vijfde. Het goud ging verrassend naar de Italianen Andrea Giovannini, Davide Ghiotto en Michele Malfatti. Zij versloegen met een verschil van meer dan een seconde de Noorse ploeg, bestaande uit Sander Eitrem, Peder Kongshaug en Sverre Lunde Pedersen.