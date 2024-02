Scheidend Schiphol-baas verzekert: meer oog voor omgeving is blijvend

Het is duidelijk: een luchthaven laten krimpen gaat niet zomaar. "Het is teleurstellend voor de omgeving en wij vinden, omdat we niets kunnen doen voor die omgeving, dat ook teleurstellend", zegt Sondag nu.

De krimpplannen werden uitgesteld na druk door de Verenigde Staten. Ook de Europese Commissie kijkt kritisch naar de voornemens. Eerder stapten luchtvaartmaatschappijen in Nederland al naar de rechter. Eigenlijk zou Schiphol vanaf april gaan krimpen, maar inmiddels is duidelijk dat het op z'n vroegst 2025 wordt.

Druk van VS en EU

Te lang is er niet naar hen geluisterd, zei hij eerder, en een publieke onderneming als Schiphol moet volgens hem niet alleen het belang van de luchtvaartmaatschappijen dienen.

Sondag vertrekt over twee weken bij de luchthaven. Hij begon anderhalf jaar geleden met de opdracht om de lange wachtrijen weg te werken, maar onder zijn leiding heeft Schiphol ook gekozen voor een ander verhaal over hun relatie met omwonenden.

Die krimp wordt steeds uitgesteld - en opvallend genoeg is afzwaaiend Schiphol-baas Ruud Sondag daar niet blij mee. "Het is vooral teleurstellend voor onze omgeving", zegt hij tegen de NOS.

Hoewel Schiphol weer winst maakt, zoals vanmorgen bleek bij de presentatie van de jaarcijfers, wordt er nog niet evenveel gevlogen als voor de coronapandemie. In totaal vertrokken en landden en vorig jaar zo'n 442.000 vluchten - iets minder dan de 452.000 waar het kabinet op mikt als nieuw maximumaantal. Officieel zijn nu nog een half miljoen vluchten per jaar toegestaan.

Het is een opvallend geluid van de hoogste man van de luchthaven. Maar de geluidsoverlast is ook een juridisch probleem. Er is meer geluidsoverlast dan mag en Schiphol vreest al langer dat een rechter op een gegeven moment nog dwingender ingrijpen afdwingt.

Op dit moment buigt de rechter zich over een zaak van omwonenden die van de Staat eisen dat meer wordt gedaan om ernstige hinder en slaapverstoring tegen te gaan. Dat soort zaken ziet Schiphol als een risico, zegt Sondag.

Initiatief nemen

Door dit soort risico's is de luchthaven zelf met voorstellen gekomen. Vorig jaar april stelde Schiphol onder meer een nachtsluiting en een verbod op privéjets voor. "Het initiatief nemen is belangrijk, sowieso vanuit je eigen motivatie, maar ook als er juridische druk is", zegt Sondag.

De rechter doet naar verwachting in maart uitspraak in de zaak. Ondertussen liggen de plannen van het demissionaire kabinet om Schiphol te laten krimpen bij de Europese Commissie ter beoordeling.

Ruud Sondag zit tot het einde van deze maand op zijn post. In de zomer begint de nieuwe topman, Pieter van Oord. Hij komt van baggerbedrijf Van Oord.

Volgens Sondag zullen de standpunten van Schiphol niet veranderen door zijn vertrek. Die zitten verankerd in de organisatie, zegt hij.