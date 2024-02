Senegal: toch snel verkiezingen na uitspraak Constitutionele Raad

In Senegal worden zo snel mogelijk presidentsverkiezingen gehouden. Dat heeft vertrekkend president Macky Sall bekendgemaakt, nadat de Constitutionele Raad had geoordeeld dat uitstel van de verkiezingen ongrondwettelijk is.

Sall besloot vorige week per decreet om de presidentsverkiezingen maanden uit te stellen, waarna er in het hele land protesten uitbraken. Daarbij werden ten minste drie mensen gedood, tientallen raakten gewond.

Sall, die na twee termijnen niet meer herkiesbaar is, oordeelde dat de verkiezingen moesten worden uitgesteld van 25 februari tot 15 december, omdat onduidelijk was wie zich kandidaat kon stellen.

Vorige maand keurde de Constitutionele Raad twintig presidentskandidaten goed, maar wees er ook een aantal af. Zo had de populaire oppositiekandidaat Karim Wade volgens de Raad niet tijdig afstand gedaan van zijn dubbele nationaliteit.

Coup

Oppositiepolitici en andere critici beschuldigden Sall er echter van aan de macht te willen blijven, en de onduidelijkheid over de kandidatuur te gebruiken om een coup te plegen.

Sall zegt nu dus dat de presidentsverkiezingen zo snel mogelijk gehouden zullen worden, al is het niet duidelijk wanneer dan precies. Zowel zijn regering als de Constitutionele Raad erkennen dat de geplande datum van 25 februari niet meer haalbaar is.