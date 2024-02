Supermarktbezorger rijdt voetbalveld kapot, jaar gratis fruit ter compensatie

Voetbalvereniging Sporting Leiden krijgt een jaar lang gratis fruit ter compensatie voor een kapotgereden veld.

Een bezorger van Albert Heijn keerde afgelopen dinsdag zijn bus meermaals op het hoofdveld van de club en liet daarbij flinke sporen achter. Vervolgens reed de bestuurder tegen een reclamebord aan de zijkant van het veld.

De bestuurder probeerde de bus volgens de club eerst op een kunstgrasveld te keren. Toen dat niet lukte, koos hij het hoofdveld om zijn voertuig te draaien, met flinke schade tot gevolg.

"Tja, wat moet je daar nou van zeggen. Een normaal, weldenkend mens doet zoiets niet. Hoe verzin je het?", reageerde voorzitter van de club, Wim Pikaar.

Een snel herstel van het veld zit er volgens Pikaar niet in. Door de vele regen kan het nu niet worden geëgaliseerd.

Bloemen, shirt en fruit

Een vertegenwoordiger van de supermarktketen en de vereniging zijn inmiddels om de tafel gegaan, meldt Omroep West. Als goedmakertje krijgt de club van de supermarkt een ingelijst voetbalshirt, een bos bloemen en wordt een jaar lang gratis fruit bezorgd voor de jeugdteams.

Het veld is zelf geen eigendom van de club, maar in beheer van de gemeente. De supermarkt draait op voor de kosten van het herstel. "Ze hebben hun excuses aangeboden en vonden het heel vervelend. Ze vroegen ons waarmee ze ons van dienst kunnen zijn, dus daar gaan we nog over nadenken", aldus Pikaar.

Een schade-expert gaat volgens de voorzitter in overleg met de gemeente over het herstel van het veld.