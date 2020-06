Benfica aast op Pochettino als opvolger van opgestapte Lage

Mauricio Pochettino, mei vorig jaar als trainer van Tottenham Hotspur verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax in de Champions League en in november door de Londense club ontslagen, wordt volgens Portugese media de nieuwe trainer van Benfica. De Argentijn moet het roer overnemen van Bruno Lage, die na de nederlaag van Benfica bij Marítimo Funchal (2-0) zijn ontslag heeft ingediend.

Door het verlies is de achterstand van Benfica in de Primeira Liga op koploper FC Porto opgelopen tot zes punten. Daarmee lijkt de landstitel, met nog vijf speelronden te gaan, uit beeld. Benfica heeft na de coronapauze slechts één van de vijf wedstrijden weten te winnen. Begin augustus staat nog wel de bekerfinale tegen FC Porto op het programma.

Ook in Europees verband kende Benfica een matig seizoen. De club strandde al in de groepsfase van de Champions League en werd vervolgens ook direct uitgeschakeld in de Europa League door Sjachtar Donetsk.

Opvolger

Lage werd vorig jaar januari aangesteld als trainer van Benfica. Het was zijn eerste klus als hoofdcoach. Als voetballer kwam hij nooit uit op het hoogste niveau.

De naam van Pochettino circuleerde de voorbije maanden bij verschillende Europese topclubs, waaronder Bayern München en Real Madrid, maar tot een overeenkomst met een club kwam het nooit. Volgens Portugese media is een akkoord met Benfica zo goed als rond. Benfica zou al voordat Lage zijn ontslag indiende, contact hebben gelegd met de Argentijnse coach.

Pochettino werd eind vorig jaar ontslagen door Tottenham Hotspur, nadat hij vijf jaar lang zeer succesvol was geweest met de Londense club. Onder leiding van Pochettino haalden de Spurs vorig jaar de Champions League-finale, waarin werd verloren van Liverpool.