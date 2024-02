Nederlanders betalen reisbureau hoge bedragen voor evacuatie familie Gaza

Nederlanders die betalen om mensen Gaza uit te krijgen, doen dat vaak via een Egyptisch reisbureau, blijkt uit een rondgang van de NOS. Gesproken is met initiatiefnemers die inzamelingsacties zijn begonnen op het platform GoFundMe. In de meeste gevallen gaat het om Nederlanders met familie of vrienden in Gaza, in sommige gevallen helpen Nederlanders Palestijnen met wie ze via Instagram of WhatsApp in contact zijn gekomen.

Eerder bleek al dat op GoFundMe duizenden inzamelingsacties staan om Palestijnen uit Gaza te krijgen. Zo'n vijftig van die doneeracties werden in Nederland opgestart. Er worden bedragen tussen de 12.000 en 250.000 euro gevraagd. De NOS heeft contact gehad met ruim tien initiatiefnemers.

Reem uit Delft wil wel met haar naam in het artikel, maar om veiligheidsredenen delen we alleen haar voornaam. Het lukte haar om acht familieleden Gaza uit te krijgen, waarbij ze gebruikmaakte van connecties over wie ze liever geen informatie geeft.

Gisteren sloot zij haar moeder na lange tijd weer in de armen in Caïro: