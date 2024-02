Leden niet tevreden over loonsverhoging: FNV gaat opnieuw onderhandelen met NS

FNV-leden die bij de NS werken, zijn niet te spreken over de resultaten van de cao-onderhandelingen van vorige maand. Ze zijn niet tevreden over onder meer afspraken over nachtdiensten en de afgesproken loonsverhoging van 6,6 procent.

"Wij vinden koopkrachtbehoud enorm belangrijk, maar de voorgestelde loonsverhoging compenseert de achterstand die werknemers van de NS hebben opgelopen door de torenhoge inflatie niet", reageert bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor.

Opnieuw onderhandelen

Begin januari bereikten de vakbonden en NS het cao-akkoord, dat daarna werd voorgelegd aan de vakbondsleden. Slechts 51 procent stemde voor, blijkt nu. Dat is zo'n krappe meerderheid, dat de bond besloten heeft opnieuw te gaan onderhandelen.

Bij vakbond VVMC stemden leden eerder al tegen het akkoord. Ook die bond wil opnieuw onderhandelen. Voorlopig lijkt er geen sprake van stakingen, waar eerder mee werd gedreigd.