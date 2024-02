Oud-Kamervoorzitter Arib wordt voorzitter omwonendenraad Schiphol

Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib is per 1 maart de nieuwe voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). De MRS werd op 1 juli 2023 opgericht en geeft namens de omwonenden van Schiphol gevraagd en ongevraagd adviezen over besluiten over de luchthaven.

De Raad bestaat uit tien bewonersvertegenwoordigers uit de gebieden rond de vijf aanvliegroutes van Schiphol. Arib werd unaniem voorgedragen door de sollicitatiecommissie. Demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft Arib vorige week benoemd voor een periode van vier jaar.

De Raad verwacht dat Arib vanwege "haar uitgebreide maatschappelijke en bestuurlijke ervaring en brede netwerk in de politiek een waardevolle bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de leefomgeving van de luchthaven".

Arib is vereerd met de benoeming, zegt zij tegen persbureau ANP. "Het is cruciaal om de stem van de omwonenden en maatschappelijke organisaties te laten horen, in onze inspanningen voor een gebalanceerde leefomgeving rondom Schiphol."

Zonder afscheid

Arib vertrok op 1 november 2022 na een lange politieke carrière zonder afscheid uit de Tweede Kamer. Toenmalig Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp gaf opdracht tot een onderzoek vanwege meldingen van grensoverschrijdend gedrag van Arib.

Dat onderzoek was op 31 oktober 2023 klaar. Het presidium van de Tweede Kamer concludeerde dat Arib zorgde voor een sociaal onveilige werkomgeving, de onderzoekers niet. Wel beschreven zij verschillende incidenten in hun samenvatting. Het rapport zelf blijft geheim.