Opgeviste kaak leidt na 82 jaar tot identificatie van Engelandvaarder Ernst Moltzer

Ernst Moltzer, de Engelandvaarder die in 1941 op de Noordzee verdween, is na ruim 80 jaar geïdentificeerd. Zijn kaak werd in 2003 opgevist door een Texelse kotter voor de kust van Petten. Recent onderzoek van schrijver Martin Hendriksma leidde tot een DNA-match en lost het mysterie na 82 jaar op.

Hendriksma startte vorig jaar een onderzoek naar de familie van Moltzer. Die familie leidde sinds eind 19de eeuw het drankbedrijf Bols. Samen met zijn oom en neef zat Ernst Moltzer in de directie, maar volgens Ernst verdiende Bols te veel aan de drankverkoop aan de nazi's. Vanwege die kritiek werd Ernst door zijn oom en neef uit het bedrijf gezet. Daarna sloot hij zich aan bij het verzet.

Ernst Moltzer was een ervaren zeiler die had meegedaan aan de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn. Samen met twee andere verzetsmannen, Kees Kolff en Dick van der Flier, besloot hij de overtocht te maken naar Engeland, met de intentie zich daar bij de geallieerde strijdkrachten aan te sluiten. Op 14 februari 1941 stapten ze in een zeilboot van 5 meter genaamd Oranje zal Overwinnen (OZO), maar ze kwamen nooit aan.

Moltzers kaak bleef 20 jaar ongeïdentificeerd op de planken van het Nederlands Forenisch Instituut liggen, tot Hendriksma samen met de politie nazaten opspoorde. Die wisten al die jaren niet wat er met drie verzetsmannen was gebeurd, tot het onderzoek in augustus een match opleverde.

Met de identificatie weet de familie nu wat het lot was van Moltzer. Morgen worden zijn resten begraven op het Nationaal Ereveld in Loenen, in bijzijn van familie.