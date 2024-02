Vos opnieuw tweede in Ronde van Valencia, Reusser pakt etappezege

Marianne Vos is ook in de tweede etappe van de Ronde van Valencia als tweede gefinisht. De Nederlandse renster van Visma-Lease a Bike, die in de eerste etappe ook al als tweede over de finish kwam, moest in de rit naar La Vall d'Uixó alleen Marlen Reusser voor laten gaan.

De Zwitserse van SD Worx-Protime ontsnapte pas laat in de koers uit een kopgroep en bleef in het vervolg buiten het zicht. Vos won na 117 kilometer koers de sprint van de achtervolgers. Donderdag eindigde ze in een massasprint achter Elisa Balsamo.

Eerste wegwedstrijd sinds WK

De 36-jarige Vos neemt in Spanje voor het eerst deel aan een wegwedstrijd sinds de WK in Glasgow vorig jaar. Ze onderging een operatie aan een heupslagader en besloot het veldrijden deze winter te laten schieten.

De Ronde van Valencia duurt tot en met zondag. De leiderstrui is in handen van Reusser.