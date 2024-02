Van Westering achtste op 200 meter rugslag, Korstanje en Simons naar finales

De Portugees Diogo Matosa Ribeiro was de snelste. Korstanje verloor vooral veel tijd bij het keerpunt, dat hij niet goed raakte.

Nyls Korstanje heeft zich op de WK langebaan geplaatst voor de finale van de 100 meter vlinderslag. In Doha werd hij in de halve finales vijfde met een tijd van 51,75 vijfde.

Even rook Van Westering aan een medaille, maar hij kon zijn tempo niet vasthouden. In de laatste meters zakte hij ver weg, waardoor hij uiteindelijk laatste werd.

Kai van Westering is achtste geworden op de 200 meter rugslag op het WK in Doha. De Spanjaard Hugo Gonzalez pakte goud.

WK zwemmen bij de NOS

Tot en met zondag zijn de finales van de WK zwemmen in Doha elke dag vanaf 17.00 uur via een livestream te zien op NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Jeroen Grueter.