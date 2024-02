Steenbergen en Schouten stunten met goud bij WK zwemmen in Doha

Marrit Steenbergen en Tes Schouten zijn bij de WK langebaan zwemmen in Doha wereldkampioen geworden. Steenbergen pakte het goud op de 100 meter vrije slag, Schouten deed dat op de 200 meter schoolslag.

Steenbergen treedt met haar gouden plak op de 100 meter vrije slag in de voetsporen van Inge de Bruijn. De Bruijn was in 2001 de snelste op de 100 meter in Fukuoka.

De 24-jarige Steenbergen versloeg in de finale Siobhán Haughey met een minimaal verschil. De Hongkongse Haughey begon sterker, maar met de meter won Steenbergen snelheid. Haar tijd 52,26 was net genoeg voor goud.

"Dit is niet normaal", zei Steenbergen in het interview direct na de race. "Ik had nooit verwacht om 52,2 te zwemmen." De start van de Nederlandse was niet geweldig, maar ze maakte de achterstand op Haughey in het tweede deel meer dan goed. "De tweede helft is dan ook mijn specialiteit."