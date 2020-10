Oppositie Wit-Rusland krijgt Sacharovprijs

Oppositiepartijen in Wit-Rusland krijgen dit jaar de Sacharovprijs toegekend, een van de belangrijkste Europese mensenrechtenonderscheidingen. Het Europees Parlement, dat de onderscheiding toekent, prijst de oppositie voor het verdedigen van de democratie.

Al maanden gaan betogers in de hoofdstad Minsk en elders de straat op om te protesteren tegen de herverkiezing van president Loekasjenko. Ze zeggen dat er op grote schaal gefraudeerd is bij de verkiezingen in augustus, waar ook algemeen van uit wordt gegaan. De ordediensten treden hard op tegen de betogers en duizenden mensen zijn opgepakt. De EU-landen erkennen Loekasjenko niet als president.

Parlementsvoorzitter Sassoli roept de demonstranten op om hun strijd niet op te geven. "Er staat jullie iets terzijde dat brute kracht nooit kan verslaan: de waarheid."