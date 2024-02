Paul McCartney na vijftig jaar herenigd met gestolen basgitaar

Onderzoekers van Höfner spoorden de 21-jarige kleinzoon van de pubeigenaar op. De gitaar lag op zijn zolderkamer, hij had hem van zijn opa geërfd. Hij had geen idee dat het zo'n bijzonder instrument was. McCartney is volgens de Britse tabloid The Sun in gesprek met de student over een mogelijke beloning.

Höfner bevestigde dat het instrument echt de eerste basgitaar van McCartney was. "Het spuitwerk is onmogelijk na te maken. En de gitaar ziet eruit alsof hij al vijftig jaar ergens is opgeborgen", verklaart het bedrijf.

De basgitaar begeleidde de zanger bij nummers als Love Me Do, She Loves You en Twist and Shout. McCartney zegt op zijn website "enorm dankbaar" te zijn dat hij de gitaar terug heeft.