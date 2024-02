Ondanks onnodige fouten is Dimitrov eerste halvefinalist in Rotterdam

Grigor Dimitrov is de eerste halvefinalist van het ABN Amro Open. De Bulgaar was in Ahoy in drie sets te sterk voor de Kazach Aleksandr Sjevtsjenko: 7-6 (2), 3-6, 6-4.

Ondanks de overwinning was Dimitrov, de nummer dertien van de wereld, niet echt tevreden over zijn spel "Ik wil hem niet tekort doen, maar ik speelde niet heel goed. Ik maakte veel onnodige fouten. Morgen zal mijn niveau omhoog moeten", zei hij.

De Bulgaar speelt dan in de halve finale tegen de winnaar van de partij tussen de Australiër Alex de Minaur en de Rus Andrej Roeblev. Vanavond staan ook de kwartfinales Tallon Griekspoor-Emil Ruusuvuori en Jannik Sinner-Milos Raonic op het programma.