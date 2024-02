Dagen voor deadline is COA nog naarstig op zoek naar opvang buiten Ter Apel

Zo hoopt de organisatie tijdelijke opvang te realiseren door op sommige locaties in het land meer mensen onder te brengen dan afgesproken. Of dat voldoende is om het aantal in Ter Apel terug te brengen tot 2000, is volgens het COA nog maar de vraag.

Maar de druk op de opvang in het Groningse dorp blijft onverminderd hoog, laat het COA weten in een verklaring . De opvangorganisatie zegt alles op alles te zetten om zich aan de uitspraak van de rechter te houden.

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, had in een kort geding geëist dat het COA zich houdt aan het in 2010 afgesproken maximum van 2000 asielzoekers. De rechter gaf de gemeente vorige maand gelijk .

Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog altijd bomvol. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) werkt hard om het aantal asielzoekers vóór aanstaande dinsdag terug te brengen tot 2000. Nu verblijven er zo'n 2200 mensen in het Groningse aanmeldcentrum.

Meerdere locaties in het land hebben ruimte beschikbaar, maar door afspraken met de gemeenten wordt die nu niet benut. Het COA is in overleg met de betrokken gemeenten om te zien of er toch tijdelijk meer mensen opgevangen kunnen worden. Op die manier wordt de bezetting in Ter Apel omlaag gebracht. Het is een tijdelijke oplossing om tijd te winnen, staat in de verklaring.

Tekort blijft

Mocht de organisatie erin slagen extra opvangplekken te regelen, dan is het probleem nog niet opgelost. "Eind maart hebben we te maken met een tekort van 5500 plekken", schrijft het COA.

Dat was eerder aanleiding voor demissionair staatssecretaris Van der Burg van Asiel om de commissarissen van de Koning in acht provincies op te roepen extra opvangplekken te regelen. Dat heeft nog niets concreet opgeleverd, schrijft RTV Noord.

Het grote tekort ontstaat doordat in de komende periode een aantal omvangrijke noodopvanglocaties wordt gesloten, terwijl het aantal mensen in de asielopvang stijgt. Niet alleen door nieuwe asielaanvragen, ook omdat vergunninghouders langer dan voorzien moeten wachten op een woning.

"De huidige situatie heeft veel impact op onze medewerkers, de bewoners en omwonenden. Het is in ieders belang dat we snel toewerken naar een stabiel opvanglandschap. Maar we kunnen dit niet alleen", aldus COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker.

Structureel te veel

Al tijden wordt de maximale bezetting in Ter Apel structureel overschreden met honderden mensen. De gemeente Westerwolde stapte in december naar de rechter om het aantal asielzoekers in de opvanglocatie terug te brengen. Volgens de burgemeester was de situatie in het centrum niet langer aanvaardbaar, zowel voor de asielzoekers als voor omwonenden van het aanmeldcentrum.

Vorige maand werd in de Eerste Kamer de spreidingswet aangenomen. Het uitgangspunt van deze wet is dat asielzoekers beter over de gemeenten in Nederland worden verdeeld. Dat zou op termijn de situatie in Ter Apel kunnen verlichten.