'Stolz is weinig veranderd na wereldtitels, hij is nu alleen nóg beter in vorm'

"Hij zegt dan alleen: 'Het komt wel goed. Als ik maar één titel pak, is dat goed genoeg.' Jordan wil ze alledrie winnen, laat dat duidelijk zijn. Maar daarmee haalt hij de druk eraf voor zichzelf."

"Hij is vooral volwassener geworden. Jordan liet zich al niet gek maken door zijn omgeving, nu is dat nog minder het geval. Vorige week zei ik tegen hem: 'De druk ligt nu op mijn schouders omdat jij steeds maar blijft winnen. Ik moet alles goed doen om ervoor te zorgen dat jij kunt winnen.'"

Stolz verliet Thialf in maart vorig jaar als koning van de schaatswereld. Drievoudig wereldkampioen en dat als 18-jarige. Inmiddels is hij een jaar ouder. "Maar verder is hij weinig veranderd", zegt zijn coach Bob Corby.

In Quebec en Salt Lake City won hij alle 500, 1.000 en 1.500 meters waar hij aan de start stond; drie keer was hij de beste op de 500, drie keer op de 1.000 en tweemaal op de 1.500. Op die drie afstanden wil Stolz zijn wereldtitels prolongeren, te beginnen met de 500 meter op vrijdagavond.

Twee wereldbekers, negen races, acht overwinningen. Met meer zelfvertrouwen aan de WK afstanden beginnen dan de Amerikaan Jordan Stolz is haast niet mogelijk.

"Maar toen ik hem dat later vroeg, zei hij: 'Nee, voor de vorige twee afstanden voelde ik meer spanning. Er zat gewoon iets op de ijzers wat ik er niet afgeveegd kreeg.' Echt, ik ben veel zenuwachtiger dan hij."

Soms denkt Corby toch iets van spanning te zien in het doen en laten van Stolz. "Meestal zit ik ernaast. Voor de 1.500 meter, vorig jaar op de WK, bleef hij de ijzers van zijn schaatsen maar afvegen voordat hij het ijs opstapte. Ik dacht: poeh, dat zullen zenuwen zijn."

Spanning of niet?

"Jordan is anders dan alle anderen, hij raakt nooit heel nerveus voor wedstrijden. En als hij het wel is, weet hij dat goed te verbergen."

Ook al zijn alle ogen op hem gericht, ook al is dit de belangrijkste wedstrijd van het jaar, Stolz lijkt niet van de wijs te brengen. Nu niet, nooit niet, constateert Corby.

Helemaal zonder nervositeit rijdt Stolz toch ook weer niet rond, geeft hij zelf toe. "Natuurlijk ben ik nerveus, maar ik voel geen spanning omdat er iets mis kan gaan. Eerder omdat ik me afvraag of alles wel gaat lopen zoals ik wil en of ik ook op dit ijs hard kan rijden."

Als talent of als drievoudig kampioen aan een WK beginnen, voor Stolz is het verschil niet zo groot. "Maar dit jaar heb ik wat meer vertrouwen. In Quebec (bij de laatste wereldbeker voor de WK, red.) heb ik beide 500 meters gewonnen."

"Vorig seizoen won ik voor de WK geen enkele keer op de 500 meter. Dat vertrouwen voel ik ook op de 1.000 meter. En dan gaan we zien hoe de 1.500 meter verloopt, dat kan alle kanten op."

Vraagtekens

Ook Corby zet de meeste vraagtekens bij de 1.500 meter van zondag. "Dat wordt een dubbeltje op zijn kant. Op die afstand is hij nog steeds aan het leren hoe hij met zijn snelheid moet omgaan en zijn energie moet verdelen. Dat heeft hij nog niet altijd op orde."

"Soms begint hij te langzaam en moet hij tijd terugpakken, soms is hij al te vermoeid in de laatste ronde. De 1.000 meter komt gewoon makkelijker, daar is het minder een kwestie van energie verdelen en meer gewoon hard erin vliegen."