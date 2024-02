Hockeyers geven 3-0 voorsprong weg en verliezen in laatste minuut van Australië

De Nederlandse hockeyers hebben een 5-4 nederlaag geleden in de FIH Pro League. In het Indiase Bhubaneswar incasseerde Oranje met nog dertig seconden op de klok de beslissende treffer van Australië, dat de eerste drie duels ook al gewonnen had.

Oranje begon met een indrukwekkende eerste helft, bij rust stond het 3-0, maar in de vermakelijke tweede helft kwamen de Australiërs in een mum van tijd terug in de wedstrijd. Een waardevolle generale voor misschien wel een confrontatie op de Olympische Spelen in Parijs.

Nederland is nog wel koploper in de groep. Na acht duels heeft Oranje 15 punten. Australië is de nummer twee met 12 punten uit vier duels. Het lijkt erop dat Nederland en Australië uit gaan maken wie eerste wordt in de groep.

Bij rust 3-0 voor

Oranje begon sterk: al na 12 minuten was het 2-0 door een fraaie backhand in de bovenhoek van Duco Telgenkamp en een intikker van Koen Bijen. Snel in het tweede kwart maakte Bijen na een vlotte combinatie zijn tweede van de wedstrijd. In zijn 50ste interland maakte hij zo zijn 25ste en 26ste goal. Zeer verdienstelijk voor iemand die geen strafcorners neemt.

De eerste grote Australische kans kwam pas enkele minuten voor de rust, uit een strafcorner. Maar Pirmin Blaak tikte de bal met zijn been uit de hoek.