Waterpolosters sluiten WK af met positieve noot: vijfde plek na zege op Australië

De Nederlandse waterpolosters zijn het WK in Doha geëindigd als vijfde. In de strijd om de vijfde plek werd Australië vrijdag met 10-8 geklopt.

Daardoor kan de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis Qatar toch nog enigszins met opgeheven hoofd verlaten. Oranje kwam als regerend wereld- en Europees kampioen naar het WK en hoopte in Doha vooral het goede gevoel richting de Olympische Spelen in Parijs vast te houden.

Het WK verliep niet zoals gehoopt. In de groepsfase werd al verloren van olympisch kampioen Verenigde Staten (10-8). In de knock-outfase werd vervolgens moeizaam gewonnen van China (16-14), waarna Hongarije in de kwartfinale (8-8) na strafworpen te sterk bleek.