Obama en Trump halen op campagne uit naar elkaar

Verder noemde hij Trump iemand die met beledigingen, bedreigingen, samenzweringstheorieën en racistische uitingen diepe verdeeldheid heeft gezaaid in de Amerikaanse samenleving, en het aanzien van de VS in de wereld heeft geschaad. Hij waarschuwde ook dat Democraten zich niet moeten laten verblinden door de gunstige peilingen.

Een kleine twee weken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft de Democratische oud-president Barack Obama hard uitgehaald naar Donald Trump. Op een drive-inbijeenkomst in Pennsylvania riep hij de Amerikanen op te stemmen op zijn partijgenoot Joe Biden. Hij zei dat Trump heeft gefaald in de aanpak van de coronapandemie.

Trump zelf voerde gisteren campagne in North Carolina en noemde de toespraak van Obama bespottelijk. Hij zei dat zijn voorganger er vier jaar geleden naast zat toen die voorspelde dat Trump nooit de Republikeinse nominatie in de wacht zou slepen en nooit president zou worden. "Niemand voerde toen zo stevig campagne voor Hillary Clinton als Obama", zei Trump. "De enige die op verkiezingsavond ongelukkiger was dan "corrupte Hillary" was Barack Hussein Obama."

Obama, die gisteren voor het eerst persoonlijk campagne voerde voor Biden, zei ook dat het gedrag en de woorden van Trump gevolgen hebben. "Je kunt niet zeggen: ach, hij is het maar. Zijn acties moedigen andere mensen aan om wreed en racistisch te zijn en verdeeldheid te zaaien. Het zijn niet de woorden van een of andere gekke oom die we kunnen negeren."

Vanavond, in Nederland in de nacht, is het tweede en laatste verkiezingsdebat tussen Trump en Biden. De presidentsverkiezingen zijn op dinsdag 3 november, maar nu al hebben tientallen miljoenen Amerikanen hun stem uitgebracht.