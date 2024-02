Dood Navalny schokt westerse wereld: 'Rusland is verantwoordelijk'

In de westerse wereld wordt geschokt gereageerd op de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Meerdere leiders houden Rusland verantwoordelijk voor de dood van de 47-jarige activist.

"Aleksej Navalny vocht voor de waarden van vrijheid en democratie", schrijft voorzitter Michel van de Europese Raad, waarin de 27 EU-leiders zijn verenigd, op X. "Voor zijn idealen bracht hij het ultieme offer. De EU houdt het Russische regime als enige verantwoordelijk voor deze tragische dood."

Het overlijden van Navalny werd vandaag bekendgemaakt door de gevangenisautoriteiten in de regio waar hij vastzat. Hij zou tijdens een wandeling onwel zijn geworden.

Over zijn gezondheid waren al langer zorgen, maar volgens zijn moeder verkeerde hij eerder deze week juist in goede gezondheid. Het Kremlin zegt geen informatie te hebben over de doodsoorzaak.

Rutte: verschrikkelijk nieuws

Demissionair premier Rutte sprak na de ministerraad van "verschrikkelijk nieuws". Hij omschreef Navalny als een man die streed voor democratie en tegen corruptie.

Ook hij wijst met de beschuldigende vinger naar het Kremlin, refererend aan de slechte omstandigheden waaronder Navalny gevangenzat. "Dit Rusland is bereid om tot het uiterste te gaan", zei hij. "Dit getuigt opnieuw van de immense bruutheid van het Russische regime."

De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken, die in München is voor een top, liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. Volgens hem bewijst Navalny's dood "de zwakte en de verrotting van het systeem dat president Poetin heeft opgebouwd. Rusland is hiervoor verantwoordelijk."

Meerdere politieke leiders en ministers reageerden geschokt: