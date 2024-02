'Patiënten overleden na Israëlische inval ziekenhuis', leger verricht arrestaties

Na de inval ontstond chaos in het ziekenhuis. Volgens het Gezondheidsministerie raakten veel mensen die in het gebouw schuilden gewond. De Israëlische aanval veroorzaakte stroomuitval. Dat zou hebben geleid tot de dood van vijf patiënten die aan de beademing lagen.

Gisteren vielen Israëlische troepen het ziekenhuis in de zuidelijke stad Khan Younis binnen omdat het leger naar eigen zeggen aanwijzingen had dat er lichamen van Israëlische gegijzelden in het gebouw zouden liggen. Legerwoordvoerder Hagari noemde het een "gerichte en beperkte" operatie. Een woordvoerder van het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid sprak van een "enorme inval".

Vijf patiënten die in het Nasser-ziekenhuis in Gaza lagen, zijn overleden doordat ze geen zuurstof meer kregen toegediend. Dat stelt het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid, dat onder controle staat van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas. Het Israëlische leger zegt dat ze meer dan twintig Hamas-strijders hebben gearresteerd in het ziekenhuis.

Israëlische troepen zijn het Nasser-ziekenhuis in Khan Younis in Gaza binnengevallen. Daarbij zou één patiënt zijn omgekomen en raakten zes anderen gewond. Volgens Israël gaat het om een "gerichte en beperkte" operatie. - NOS

Een week geleden hadden Israëlische soldaten het ziekenhuis al omsingeld. Volgens het personeel werd in de uren voor de inval een patiënt gedood en werden zes anderen verwond door Israëlisch vuur.

Het Israëlische leger heeft de ruim 460 aanwezigen in het ziekenhuis - personeel, patiënten en hun familie - opgedragen naar een ouder gebouw op het complex te vertrekken. Het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid zegt dat dat gebouw niet is uitgerust om patiënten te behandelen.

'Terroristische activiteiten'

"De operatie is gebaseerd op inlichtingen die wijzen op terroristische activiteiten van Hamas in het ziekenhuis", aldus het Israëlische leger op X. Een aantal gearresteerde verdachten zou hebben deelgenomen aan de terreuraanslagen op 7 oktober in Israël. Anderen zijn opgepakt voor ondervraging, zegt het leger. Tijdens huiszoekingen in de omgeving van het ziekenhuis vonden troepen naar eigen zeggen mortieren, granaten en andere wapens van Hamas.

De belegering is nog steeds gaande. Het is onduidelijk of het leger daadwerkelijk lichamen van gegijzelden heeft gevonden.

De Wereldgezondheidsorganisatie probeert toegang te krijgen tot het ziekenhuis. "Er zijn nog steeds zwaargewonde en zieke patiënten. Berichten dat de vele patiënten gedwongen naar een ander gebouw worden geplaatst, zijn zorgelijk", aldus een woordvoerder.