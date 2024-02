Ronde van Andalusië duurt maar vijf kilometer in plaats van vijf dagen

De Ronde van Andalusië schrapt ook de etappes van komend weekend en duurt zo geen vijf dagen, maar slechts een kleine vijf kilometer. Vanwege boerenprotesten in de buurt is het niet mogelijk voldoende politiemensen vrij te maken om de koers in goede banen te leiden.

Daarom gaat slechts één van de geplande vijf etappes door. Alleen de tijdrit van 4,95 kilometer kan plaatsvinden, omdat op het korte parkoers over afgezette wegen in Alcaudete minder politie-inzet nodig is.

De tijdrit stond aanvankelijk niet op het programma, maar werd ingepland in plaats van een rit over 161 kilometer tussen Arjona en Pozoblanco. Zaterdag zou er een bergrit over 100 kilometer rond Lucena zijn, zondag een etappe over 168 kilometer tussen Benahavis en La Linea de la Concepcion.

Poels

De winnaar van de korte tijdrit wordt dus ook eindwinnaar van de koers, die bekend staat als de Ruta del Sol, en volgt daarmee Tadej Pogacar op. De Sloveen is dit jaar niet van de partij. Wout Poels opent zijn seizoen wel in Andalusië, waar hij in 2022 de beste was in het eindklassement.