Russische oppositieleider Navalny (47) overleden in gevangenschap

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny (47) is overleden. Dat melden de regionale gevangenisautoriteiten van het district waar Navalny zat opgesloten. Navalny was een fel criticus van president Poetin en was tot een jarenlange gevangenisstraf veroordeeld.

Het Kremlin zegt dat president Poetin op de hoogste gebracht is en dat het geen informatie heeft over de doodsoorzaak. De gevangenis beweert in een eerste verklaring dat Navalny onwel werd tijdens een wandeling.

Eind december werd Navalny overgebracht naar de strafkolonie IK-3, in het hoge noorden van Rusland, op de rand van de Poolcirkel. De oppositieleider was de dagen daarvoor wekenlang spoorloos.

Felle kritiek op Poetin

Navalny was een van de bekendste tegenstanders van president Poetin. De oppositieleider werd in januari 2021 opgepakt op de luchthaven Sjeremetjevo bij Moskou. Enkele maanden daarvoor werd hij vergiftigd met het zenuwgas novitsjok en kreeg hij een behandeling in Duitsland.

Hij zat een jarenlange gevangenisstraf uit. Een Russische rechtbank had hem veroordeeld wegens wat werd genoemd "het oprichten van een extremistische beweging".

Met zijn anti-corruptiestichting bracht Navalny sinds 2011 misstanden aan het licht, zoals de bouw van een miljardenpaleis aan de Zwarte Zee dat in bezit zou zijn van president Poetin.

Vorig jaar werden drie advocaten van Navalny opgepakt en veroordeeld.