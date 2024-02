Van de Looi had 'hectische' start bij Heracles en wil 'lef' zien tegen PSV

Wat zegt een coach tegen zijn degradatie strijdende ploeg als ze op bezoek gaan bij de ongeslagen koploper? Geef gas, zit er kort op, ga er vol voor? "Nou, jij mag de bespreking doen", zegt Heracles Almelo-trainer Erwin van de Looi, die vanavond PSV treft. Vlak voor kerst nam Van de Looi de pittige taak op zich om Heracles, waar John Lammers was ontslagen, te behoeden voor degradatie. Punten sprokkelen, waar het maar kan. Maar tijd om iets 'neer te zetten' was er nauwelijks. Zeven punten uit vijf duels Dat was "wel hectisch", vertelt Van de Looi. "Normaal gesproken heb je zes weken de tijd, kun je links en rechts wat uitproberen." Het begin was luisteren naar mensen binnen de club, het analyseren van de situatie en dan daar zijn voetbalvisie op toepassen. Is de oud-bondscoach van Jong Oranje na dik een maand werk tevreden? "Jawel", klinkt het zuinig. "Zeven punten uit vijf wedstrijden, dat is in deze fase voor Heracles oké."

PSV - Heracles Almelo bij de NOS Speelronde 22 van de eredivisie begint in Eindhoven en het duel tussen PSV en Heracles Almelo is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app, waar kort na het laatste fluitsignaal ook een samenvatting van de wedstrijd is te zien. In de tv-uitzending Eredivisie op Vrijdag wordt op het duel teruggeblikt met een hoofdrolspeler uit de wedstrijd. Die uitzending begint om 23.20 uur op NPO1.

Heracles versloeg Vitesse en RKC Waalwijk en speelde gelijk tegen FC Volendam. "Zeker de wedstrijden tegen concurrenten zijn hartstikke belangrijk." De doelstelling van in de eredivisie blijven, is realistisch. Heracles staat veertiende. Vier punten boven RKC, dat nu op nacompetitie staat. Deze speelronde weer punten pakken, zou een grote prestatie zijn. Want Heracles parkeert de spelersbus vanavond bij het Philips-stadion. "Een mooie uitdaging", denkt Van de Looi. "Maar het belangrijkste is: met welke houding stap je het veld op in Eindhoven? Heb je een beetje overtuiging, heb je geloof in eigen kwaliteiten? We mogen wel wat meer overtuigd zijn van onszelf."

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

"Als je zelfvertrouwen, meer lef en meer initiatief toont, wordt het allemaal makkelijker." Wijze woorden van Van de Looi, die stiekem op een kansje hoopt omdat PSV dinsdag de achtste finales van de Champions League tegen Borussia Dortmund speelt. "Ik kan me voorstellen dat PSV in het achterhoofd bezig is met de wedstrijd van dinsdag." Bosz geconcentreerd Als we PSV-coach Peter Bosz moeten geloven zijn ze in Eindhoven nog helemaal niet bezig met de clash van dinsdag, "Het is niet moeilijk om de focus op de wedstrijd van morgen te houden." Onderschatting, spreek dat woord niet uit in het bijzijn van Bosz. "Ik geloof niet dat wij dit seizoen ook maar één wedstrijd hebben onderschat. Het is belangrijk om morgen gefocust te zijn.

PSV-trainer Peter Bosz - Foto: ANP