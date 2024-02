Prorail: 'Vervangen spoor Vroomshoop kost mogelijk miljoenen'

De kosten voor het herstel van het spoor tussen Almelo en Mariënberg in Overijssel kunnen oplopen tot meerdere miljoenen, zegt Prorail. Ruim honderd meter spoor bij Vroomshoop moest worden vervangen nadat er asbest was neergedaald. Het treinverkeer lag daardoor bijna twee weken stil, maar werd vanmorgen weer hervat.

De asbest belandde op het spoor door een grote brand in een industriepand eerder deze maand. Ook in dorp kwam asbest terecht, met grote gevolgen. Zo moest een basisschool een paar dagen dicht en omwonenden kregen het advies voorlopig niets uit de moestuin te eten. Ook op het spoor veroorzaakten asbestdeeltjes problemen.

Flinke operatie

In totaal werd 120 meter aan dubbelspoor vervangen. "Dit hebben we niet eerder gezien", zei een woordvoerder van de spoorwegbeheerder tegen RTV Oost.

Een specialistisch bedrijf heeft het spoor weggehaald, waarna een aannemer de nieuwe rails heeft geplaatst. Daarna reed er een testtrein over het vernieuwde spoor. "Dat ging allemaal goed en vanmorgen konden de treinen weer rijden."

De kosten voor herstel lopen in de miljoenen.

Geen klachten

Hoewel reizigers mogelijk last hadden van de werkzaamheden, zijn er geen klachten binnengekomen, zegt Prorail. "Het is natuurlijk ook een kwestie van overmacht, We konden hier helemaal niks aan doen."

Het opruimen van het asbest in Vroomshoop gaat nog zeker acht weken duren, meldt het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de schoonmaakoperatie.