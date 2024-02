Hoe nu verder met Vitesse? Overname afgekeurd en onrust op de werkvloer

Vitesse zit in grote problemen. Nu de licentiecommissie van de KNVB de overname door de Amerikaanse Common Group heeft afgekeurd, staat de toekomst van de club op het spel. Hoe nu verder? Het trainingscomplex van Vitesse, Papendal, stroomde donderdagmorgen vol. Journalisten kwamen luisteren naar de Vitesse-kant van het verhaal. Achter het bureau namen ad-interim algemeen directeur Peter Rovers en Coley Parry, eigenaar van de Common Group, plaats. Zij vertelden dat Vitesse in hoger beroep gaat tegen het besluit van de licentiecommissie. Want - zo luidt de vraag in Arnhem - hoe kan de KNVB nu stellen dat de Common Group geen vermogen heeft als er een bankgarantie van 10 miljoen euro ligt voor de komende jaren? Vragen over herkomst geld De licentiecommissie heeft de afgelopen maanden vragen gesteld over de herkomst van het geld dat Parry, die de aandelen wil overnemen van de Rus Valeri Ojf, wil investeren in de club. De antwoorden waren niet duidelijk genoeg. Ook tijdens de persconferentie wilde of kon de Amerikaan daar niet al te veel duidelijkheid over verschaffen.

Vitesse gaat in beroep tegen de uitspraak van de licentiecommissie van de KNVB. Die oordeelde dat de overname door de Amerikaanse Common Group geen doorgang mag vinden. - NOS

Achttien maanden en meerdere onderzoeken had de KNVB nodig om tot een voor Vitesse negatief oordeel te komen. Toch besluit de Arnhemse club nog een kans te wagen met een hoger beroep. "We zien aanknopingspunten in de argumentatie die tot dit besluit leidde. Maar we zijn ook realistisch", vertelt algemeen directeur ad-interim Rovers. "Ik denk niet dat dit beroep enorm veel kans maakt, maar gezien de tijd die we eraan besteed hebben, zijn we het aan onszelf en de achterban verplicht om toch door te pakken." Onrust op werkvloer Ook voor de werknemers van de club is het logisch dat er vervolgstappen worden gezet. Zij vrezen voor hun eigen toekomst, want zonder extra geld wordt het voor Vitesse lastig om op dezelfde voet verder te leven. De club kampt namelijk met een miljoenentekort, dat eerder altijd gedekt werd door de Russische eigenaar. Maar Ojf steekt nu geen geld meer in de club. Op Papendal wordt dan ook hard gewerkt aan een plan B. Dat plan houdt in dat Parry aan boord komt bij de club, maar slechts 24,9 procent van de aandelen in handen krijgt. Naar een investeerder die minder dan 25 procent van de aandelen overneemt, stelt de KNVB namelijk geen onderzoek in. Vitesse moet de uitgaven dan wel flink terug zien te schroeven, want die bedragen zo'n 26 miljoen euro, tegenover 19 miljoen euro aan inkomsten. De bezuiniging zou betekenen dat er in Arnhem qua ambities een stap terug gezet moet worden.

Peter Rovers (links) en Coley Parry (rechts) - Foto: Pro Shots

Plan B moet ook meteen de schuld oplossen die Vitesse nu heeft bij de Common Group. De Arnhemse club leende al 11 miljoen euro om dit seizoen door te komen. Daar komt dit jaar waarschijnlijk nog drie miljoen euro aan leningen bij om het seizoen uit te kunnen spelen. Als Parry geen onderdeel wordt van de club, moet dat geld met rente aan hem worden terugbetaald. Wordt hij wel aandeelhouder, dan wordt die lening omgezet in aandelen voor de Amerikaan.

Dit plan is niet goed voor mij, maar wel goed voor de club. Coley Parry, eigenaar Common Group

"Als we dit plan naar de finish brengen, dan is de toekomst verzekerd", vertelt directeur Rovers. Parry zal dan geen grootaandeelhouder worden, maar stelt Vitesse wel trouw te willen blijven. "Je kunt niet een club achterlaten waarmee het slechter gaat dan toen je erin stapte", zei hij. "Dit plan is dan wel niet goed voor mij, want ik kan minder invloed uitoefenen, maar het is wel goed voor de club. En we moeten nu het juiste doen voor de club." Degradatie en licentie in gevaar Maar ook aan Plan B zitten haken en ogen. Vitesse staat er sportief gezien helemaal niet goed voor. Degradatie is een serieuze dreiging. Uitkomen in de eerste divisie zou voor 'FC Hollywood aan de Rijn' nog minder inkomsten betekenen, waardoor de club verder moet bezuinigen. Supporters en werknemers van Vitesse hopen dat er nog een mogelijkheid is, waarbij de club niet meer afhankelijk is van buitenlandse investeerders en weer op eigen benen kan staan. Maar Rovers heeft voor hen een vervelende boodschap: "Dat is financieel gezien onmogelijk."

Ad-interim algemeen directeur Peter Rovers - Foto: ANP