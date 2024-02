Vertrouwensbreuk binnen turnbond: technisch directeur Van Leeuwen weg

Jeroen van Leeuwen stopt per direct als technisch directeur van de Nederlandse turnbond KNGU. Onder zijn leiding kwalificeerden zowel het damesteam als het mannenteam zich voor de Olympische Spelen van Parijs, die over ruim vijf maanden beginnen.

Uit een verklaring blijkt dat er "een verschil van inzicht is ontstaan over de wijze waarop met de programma's (voor het vrouwen- en mannenturnen, red.) optimale resultaten geboekt kunnen worden". Het persbericht meldt ook dat "dit heeft geleid tot een vertrouwensbreuk tussen enkele leden van de technische staf en Van Leeuwen".

Van Leeuwen werd in mei 2020, toen hij nog werkzaam was als operationeel manager bij voetbalclub PEC Zwolle, aangesteld als nieuwe technisch directeur van de KNGU. Hij verving toen Mark Meijer.

Roerige periode

Het vertrek van Meijer kwam destijds na een roerige periode in de Nederlandse turnsport vanwege een omvangrijke zaak rond grensoverschrijdend gedrag. In 2020 traden tal van Nederlandse oud-turnsters naar buiten met hun verhaal over misbruik en grensoverschrijdend gedrag.