Vanavond op tv: Russische oppositieleider Navalny overleden • Rutte over internationale conflicten • Omtzigt spreekt NSC-achterban

Russische oppositieleider Navalny overleden De Russische oppositieleider Aleksej Navalny (47) is overleden. Dat melden de regionale gevangenisautoriteiten van het district waar Navalny zat opgesloten. Navalny was een fel criticus van president Vladimir Poetin en was tot een jarenlange gevangenisstraf veroordeeld. Het Kremlin zegt dat Poetin op de hoogste gebracht is en dat het geen informatie heeft over de doodsoorzaak. Een aantal jaar geleden werd hij al vergiftigd en overleefde hij dat ternauwernood. Afgelopen december werd meerdere weken niets van hem vernomen, toen werd ook gevreesd voor zijn leven. Volg hieronder het laatste nieuws:

Prangende internationale veiligheidskwesties In München zijn de komende drie dagen regeringsleiders en andere kopstukken bij elkaar voor de jaarlijkse, driedaagse veiligheidsconferentie. Onder anderen president Volodymyr Zelensky van Oekraïne en de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris zijn daarbij. Op de agenda staan: de Russische dreiging en de oorlog tegen Oekraïne, het defensiebudget van de NAVO-lidstaten en het conflict in het Midden-Oosten. We spreken demissionair premier Mark Rutte vanavond in München.