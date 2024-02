Zeehonden in water Den Helder zitten hengelsportvereniging dwars

De twee zeehonden die al een paar jaar in de wateren van Den Helder leven, 'kapen' daar alle vis weg, zegt de plaatselijke hengelsportvereniging. Hengelsportwedstrijden in de sloten hebben daardoor nauwelijks meer zin, schrijft regionale omroep NH.

De vereniging deed meerdere verzoeken om de zeehonden weg te laten halen, maar opvangcentrum Pieterburen doet dat alleen als de gemeente daartoe een verzoek doet.

Vijf jaar geleden kwam een zeehond via een sluis het binnenwater van Den Helder in. Het vrouwtje bleek een pup te dragen, die in 2020 ter wereld kwam. Sindsdien zwemmen de twee door de grachten.

Opgegeten

Het tweetal veroorzaakt volgens de hengelsportvereniging problemen: ze eten alle vis op. De club organiseert jaarlijks wedstrijden waarbij vis uit het binnenwater wordt gehengeld. Daarvoor wordt ieder jaar voor zo'n 4000 euro aan vis uitgezet. Van hengelen komt weinig: de zeehonden verorberen ieder zo'n vier kilo per vis per dag.

Soms eten ze de vis niet op, maar nemen ze er alleen een hap uit. "En dan gaan ze door naar de volgende vis", zegt een verenigingslid bij het Noordhollands Dagblad. "De visstand gaat helemaal kapot."

De vereniging klopte al aan bij de gemeente, de waterbeheerder en Pieterburen, maar kreeg nul op het rekest.

"Kinderen die meedoen, vangen niets meer", zegt een bestuurslid tegen regionale omroep NH. "Verplaats de zeehonden gewoon naar zee."

Binnenwater

Zeehondencentrum Pieterburen zegt dat het niet ongewoon is dat de dieren in de grachten zwemmen. "Zeehonden zwommen vroeger ook al in binnenwater. Zolang ze er gezond uitzien, is er geen reden om ze te verplaatsen."

De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente, stelt de medewerker. "Maar als de beesten in nood zijn, komen we in actie."

Niet makkelijk

Mocht het zover komen, dan is het verplaatsen van de zeehonden niet eenvoudig, zegt de medewerker in het Noordhollands Dagblad. "Zeehonden laten zich niet lokken. Dan moet je gaan drijven en met netten gaan werken."