Vooroorlogse kleurenbeelden van verzetsstrijder Hendrik Lever ontdekt

Een van de vrijwilligers van de Luchtwachtdienst was Hendrik Jakob Lever. Samen met zijn zoons vormde hij tijdens de oorlog in Sneek de verzetsgroep Lever. In het filmpje is hij te zien als hij aan het bellen is. Bij een razzia in 1943 werd hij opgepakt. Op 8 maart 1945 kwam hij om het leven in concentratiekamp Dachau in Duitsland.

De beelden zijn gemaakt in 1939. De mannen in het filmpje zijn vrijwilligers van het Landstormkorps Luchtwachtdienst in Sneek. Tijdens een oefening hielden ze vanaf hun uitkijkpost op het dak van een slachthuis het luchtruim in de gaten. Ze keken of vliegtuigen van de vijand ons land binnenkwamen.

Voor het eerst zijn er bewegende kleurenbeelden van de verzetsstrijder Hendrik Lever ontdekt. Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek kreeg de beelden in handen toen het materiaal verzamelde voor een tentoonstelling over de bevrijding van Sneek.

Volgens het museum zijn de beelden van grote historische waarde. "Ten eerste omdat het een amateurfilm in kleur is. Voor de oorlog waren er maar weinig mensen die zich kleurenfilms konden veroorloven. Er zijn dus maar weinig van dit soort opnames bekend. Bovendien geeft de film een blik achter de schermen van de Luchtwachtdienst, en hoe daar door de vrijwilligers van die dienst over gedacht werd."

Op de beelden is de sfeer voorafgaand aan de oefening vrij ontspannen. Dat blijkt ook uit een passage van een dagboek van een van de vrijwilligers uit die tijd:

"Het was er een heel gezellige bedoening met al die heren op het plat, er werd thee met koekjes gepresenteerd, sigarenrook kronkelde op, maar toch heerste er steeds een licht nerveuze stemming tegen de tijd dat vliegtuiggeronk mocht worden verwacht."

De kleurenfilm is gemaakt door Gerrit Krommendijk, die drukker was in Sneek. Hij filmde vaker in de stad. Het filmpje is waarschijnlijk gemaakt in opdracht van Koos Flach, die er ook een drukkerij had. Flach is ook te zien in de film, als hij met zijn cabrio komt aanrijden bij de uitkijkpost.

Omrop Fryslân schrijft dat het filmpje altijd bewaard is gebleven in de familie Flach. De beelden zijn door zijn zoon voor de expositie afgestaan aan het museum. De expositie kan vanwege het coronavirus niet doorgaan. In plaats daarvan is er online aandacht voor de bevrijding van Sneek.