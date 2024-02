Meer tieners voor het eerst in aanraking met de politie

Het aantal jongeren dat voor het eerst een misdrijf pleegt, is opgelopen. In 2022 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ruim 11.000 van dit soort first offenders onder kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Dat is 19 procent meer dan een jaar eerder.

Het meest gepleegde misdrijf onder deze tieners is winkeldiefstal. Ook mishandeling en openlijke geweldpleging komen relatief vaak voor.

In totaal kwamen in 2022 zo'n 17.000 jongeren in aanraking met de politie. Ook dat is een stijging. In 2021 lag dat aantal 12 procent lager.

Jongens en meisjes

De toename doet zich voor onder zowel jongens als meisjes. Wel is het zo dat jongens nog altijd vaker in de fout gaan: bijna driekwart van de minderjarige verdachten is een jongen.

Het aantal van 17.000 jongeren met een misdrijf achter hun naam is weliswaar een toename ten opzichte van de 'coronajaren' 2020 en 2021, in de jaren ervoor waren het meer. Zo kwamen in 2014 nog ruim 23.000 jongeren in aanraking met de politie.