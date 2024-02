'Egypte bouwt aan opvangkamp in Sinaï-woestijn, ondanks versterken grens'

Egypte is bezig met de bouw van een groot opvangkamp in de woestijn. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal (WSJ). Het kamp zou onderdeel zijn van een noodplan, voor het geval Palestijnen door de grens weten te breken. Egyptische functionarissen en veiligheidsanalisten zeggen tegen de WSJ dat er aan de bouw van een groot kamp is begonnen, omheind door een betonnen muur. Tegelijkertijd heeft Egypte de grens met Gaza in de afgelopen weken versterkt en blijft het vasthouden aan het tegenhouden van Palestijnse vluchtelingen. Een andere Amerikaanse krant,The New York Times, heeft videobeelden gekregen van de Egyptische ontwikkelaar van het gebied. Daar is op te zien is dat er betonnen muren worden opgetrokken. En de krant beschikt ook over satellietbeelden waarop te zien is dat er wordt gebouwd aan iets dat op een vluchtelingenkamp lijkt.

Op deze satellietfoto van de grens tussen Gaza en Egypte is te zien dat er aan een muur wordt gebouwd aan de Egyptische kant. - Foto: AFP

Zo'n 1,4 miljoen Gazanen hebben hun toevlucht gezocht in de stad Rafah aan de grens met Egypte. Israël dreigt sinds vorige week Rafah binnen te vallen met grondtroepen omdat dat de laatste plek zou zijn die nog in handen is van Hamas. Internationaal klinkt veel kritiek op deze plannen, onder andere van Israëls belangrijkste bondgenoot, de VS. Ook premier Rutte heeft zijn zorgen geuit. In de afgelopen maanden heeft Israël de Gazanen meermaals naar het zuiden van de Gazastrook gestuurd omdat ze daar veilig zouden zijn. Ruim de helft van alle inwoners verblijft nu in Rafah. Daar kunnen ze geen kant op. Een grondoffensief in de stad zou de "humanitaire nachtmerrie die er al is nog verder vergroten", zei VN-topman Guterres vorige week. Grens dicht Egypte, een belangrijke bondgenoot van de Palestijnen, houdt sinds het begin van de oorlog de grensovergang bij Rafah dicht. De Egyptische president Sisi zegt dat het de Palestijnse zaak geen goed zou doen als inwoners van de Gazastrook massaal naar Egypte vluchten, omdat de kans dat zij nog zullen terugkeren naar hun geboortegrond minimaal is. Daarnaast zit Egypte niet te wachten op ruim een miljoen vluchtelingen in de Sinaï- woestijn, dat grenst aan Gaza. In het gebied, iets kleiner dan Nederland en België bij elkaar, is het al jaren onrustig. Verschillende jihadistische groeperingen zijn er actief. Egypte is bang dat Hamas-strijders of andere militanten zich bij die groeperingen aansluiten. Tenten Toch lijkt Egypte nu, met de bouw van het opvangkamp, het zekere voor het onzekere te nemen. De Egyptische functionarissen zeggen tegen de WSJ dat er 100.000 mensen kunnen worden opgevangen en dat het ongeveer 20 km2 groot is. Er zouden grote aantallen tenten voor het kamp zijn afgeleverd. Vorige week ontkende de gouverneur van de noordelijke Sinaïregio nog de bouw van een opvangkamp.