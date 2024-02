Korstanje begint goed aan jacht op WK-goud, ook Simons, Busch en De Waard door

Nyls Korstanje is zijn jacht op WK-goud goed begonnen. Op de 100 meter vlinderslag zwom hij vrijdagmorgen in Doha naar de derde tijd in de series. Hij klokte 51,70. De Nijmegenaar is de nummer vijf van het WK vorig jaar, maar nu de gehele top vier van destijds niet aanwezig is, heeft Korstanje de uitgelezen kans op zijn eerste wereldtitel. De Nederlander kan nog een stuk sneller, zijn persoonlijk record op de 100 meter vlinderslag staat op 50,78. De 25-jarige zwemmer leek op de 50 meter vlinderslag ook al goed in vorm, toen hij de eerste tijd neerzette in de series. Vervolgens kwam hij in de halve finale één honderdste van een seconde tekort voor een plek in de finale. Eén honderdste Op de 50 meter vrije slag plaatste Kenzo Simons (21,89) zich als negende voor de halve finale. Thom de Boer noteerde 22,13 en kwam daarmee één honderdste van een seconde tekort om zich bij de beste zestien te scharen.

Kenzo Simons - Foto: ANP

Kim Busch en Maaike de Waard zijn door naar de halve finale op de 50 meter vlinderslag. Busch zwom de zevende tijd (25,93), De Waard de twaalfde (26,13). Op de 800 meter vrije slag werd Imani de Jong met 8.49,08 tweede in haar serie. Het was echter onvoldoende voor een plek in de finale, want in de andere twee series werd veel sneller gezwommen. De 21-jarige De Jong eindigde als twintigste. De halve finales met Simons, Busch en De Waard worden vanavond gezwommen. Medaillekansen Daarnaast zijn er in het avondprogramma medaillekansen voor de Nederlandse zwemmers. Marrit Steenbergen krijgt de eerste kans om de tiende Nederlandse individuele wereldtitel. Zij moet in de finale van de 100 meter vrije slag zien af te rekenen met Siobhan Haughey uit Hongkong en de Australische Shayna Jack. Daarna is het de beurt aan Tes Schouten. Na haar zilveren medaille op de 100 meter schoolslag, kan zij nu haar slag slaan op haar favoriete 200 meter. Zij plaatste zich als snelste voor de finale in een nieuw Nederlands record. In die finale neemt ze het op tegen concurrente Kate Douglass, die vorige maand al bewees harder te kunnen zwemmen. Ook Kai van Westering (200 meter rugslag), Caspar Corbeau en Arno Kamminga (beiden 200 meter schoolslag) zwemmen een finale.