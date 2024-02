Winstgevend Schiphol verwacht nog meer reizigers, ondanks hogere prijzen

Geen grote problemen met ellenlange wachtrijen, personeelstekorten of coronamaatregelen afgelopen jaar op Schiphol, maar vooral heel veel meer reizigers. Die hebben ervoor gezorgd dat Schiphol afgelopen jaar weer winst maakte: 22 miljoen euro.

Een jaar eerder was er door personeelsproblemen en extra investeringen een verlies van 77 miljoen euro.

Volgens de luchthaven had de winst dit jaar hoger kunnen zijn, maar is ervoor gekozen om te investeren, bijvoorbeeld in hogere lonen en in het aannemen van extra securitypersoneel.

Veel meer reizigers

Volgens de topman van Schiphol, Ruud Sondag, zijn er meer investeringen nodig. Hij spreekt van een keerpunt voor de luchthaven, ook over hoe er gedacht wordt over de omgeving. Hij stelt dat Schiphol "meer dan ooit" is gemotiveerd om "de leefkwaliteit te verbeteren en zorg te dragen voor het klimaat".

De financiële positie van Schiphol is nog altijd kwetsbaar volgens de topman. Hij waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat er voor het gebruik van de luchthaven "noodzakelijke kosten" in rekening worden gebracht. "Een luchthaven van kwaliteit heeft een prijs."

Er vlogen bijna 62 miljoen reizigers via Schiphol, bijna 10 miljoen meer dan een jaar eerder. Dat is lager dan voor corona, toen er bijna 72 miljoen reizigers op Schiphol waren.

Dit jaar verwacht Schiphol nog meer passagiers. "De vraag naar vliegreizen blijft onverminderd hoog, ondanks de gestegen ticketprijzen", schrijft het bedrijf bij de jaarcijfers.

Krimpplannen

Luchthaven Schiphol is onderdeel van het bedrijf Schiphol Group, waar ook Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport onder vallen.

De luchthaven is onderwerp van een juridische strijd tussen omwonenden en de Nederlandse Staat over het beperken van het aantal vluchten om overlast te verminderen. Ook zijn er waarschuwingen van de arbeidsinspectie over de arbeidsomstandigheden van werknemers op Schiphol.

Vanuit de politiek zijn er plannen om de luchthaven te laten krimpen. Schiphol zelf heeft daarvoor ook een plan, met daarin onder meer nachtsluiting en een verbod op privejets.