Na Allianz, ASR en NN schikt ook Achmea woekerpolis-dossier

Ook klanten die een woekerpolis hadden bij Achmea krijgen na jaren van procedures een financiële tegemoetkoming. Vijf claimorganisaties bereikten gisteravond een akkoord met de verzekeraar voor compensatie. Het is na Allianz, ASR en NN de vierde schikking in korte tijd in de langlopende woekerpolisaffaire.

Afgesproken is dat Achmea 60 miljoen euro uittrekt om gedupeerden te compenseren (in totaal 27.000 polissen). Bij de claimorganisaties aangesloten polishouders krijgen een vergoeding van minimaal enkele honderden euro's per polis. In een enkel geval kan die oplopen tot meer dan 10.000 euro. Daarnaast zet Achmea nog 25 miljoen euro opzij voor polishouders die niet zijn aangesloten bij een van de claiminstanties.

"Ook dit boek kan nu eindelijk dicht. Dat geeft rust en genoegdoening", concluderen de Consumentenbond, ConsumentenClaim, Wakkerpolis, Stichting Woekerpolisproces en Vereniging Woekerpolis.nl in een gezamenlijke verklaring. Achmea verkocht als Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis jarenlang zogenoemde woekerpolissen.

Woekerpolissen werden in de jaren 90 bedacht door verzekeraars die het product als 'beleggingsverzekering' verkochten. De polis werd populair onder consumenten die spaarden voor hun pensioen of voor het aflossen van een hypotheek.

Veel mensen hielden de polis voor een spaarproduct, maar het ging om beleggen met een vaste looptijd. De verborgen kosten waren vaak heel hoog. En de opbrengst, mede door de inzakkende beurs, was vaak veel lager dan was voorgespiegeld.

Doorbraak

Na jaren van rechtszaken en claims over vergoedingen, oordeelde het gerechtshof Den Haag in september dat de kosten die Nationale-Nederlanden (NN) in rekening had gebracht voor de verzekeringspolissen onterecht waren. ASR, die eerder Aegon Nederland had overgenomen, sloot daarop een akkoord met claimclubs over compensatie. NN volgde in januari.

Eenvoudig was dat niet, zeggen de onderhandelaars. "Tot op het laatste moment werd om elke cent gestreden." Het ging om vele miljoenen. Sinds 1993 werden in Nederland zeven miljoen woekerpolissen verkocht met een totale waarde van €100 miljard, zegt de Consumentenbond.

"Polissen verlopen, mensen leven niet meer. En het is lastig om mensen in beweging te krijgen", zegt woordvoerder Joyce Donat van de Consumentenbond . "Het is een financieel product, veel mensen wisten niet eens dat ze een woekerpolis hadden. Het loont voor verzekeraars om dit zo lang mogelijk te rekken."

Bij elke schikking werd afgesproken dat "schrijnende gevallen" en gedupeerden die zich niet bij de diverse claimclubs hebben aangesloten ook recht hebben op compensatie. Zij moeten op de website van hun verzekeraars een speciaal meldpunt vinden.

Het woekerpolis-dossier kan definitief dicht als ook Reaal en De Goudse nog een akkoord sluiten voor compensatie.