Hongkong pakt zeven mensen op in enorme witwaszaak

In Hongkong zijn zeven mensen gearresteerd die worden verdacht van betrokkenheid bij een witwaszaak ter waarde van ongeveer 1,7 miljard euro. Het is daarmee de grootste witwaszaak die ooit in Hongkong is ontdekt.

Het gaat om vijf mannen en twee vrouwen in de leeftijd van 23 tot 74 jaar. Onder hen zou ook het brein zijn, melden de autoriteiten. Alle verdachten zijn inwoner van Hongkong, hun nationaliteit is niet bekendgemaakt..

De zaak zou draaien om online oplichting in India en de verkoop van onder meer elektronica en zeldzame edelstenen, waaronder diamanten. Hierbij zou gebruik zijn gemaakt van lege vennootschappen en meerdere bankrekeningen om geld wit te wassen.

Borgtocht vrij

De autoriteiten hebben beslag gelegd op bezittingen ter waarde van ongeveer 20 miljoen, waaronder vijf woningen.

De zeven verdachten zijn allemaal op borgtocht vrijgelaten. De autoriteiten sluiten verdere arrestaties niet uit.