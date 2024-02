Klinsmann ontslagen als bondscoach Zuid-Korea na roerige Azië Cup

De voormalig topspits van onder meer Internazionale, Bayern München en het Duitse elftal werd onlangs met Zuid-Korea op de Azië Cup in de halve finales uitgeschakeld door Jordanië (2-0), dat veel lager op de wereldranglijst staat. Dat zorgde ervoor dat de roep om het ontslag van de trainer luider werd.

Klinsmann zelf zei dat onenigheid binnen het team één van de redenen was voor de nederlaag. Zo zou er in de nationale ploeg een ruzie zijn geweest waarbij sterspeler Son Heung-min een vingerblessure opliep. Hij zou geïrriteerd zijn geweest nadat jonge spelers het diner vroegtijdig hadden verlaten om een potje tafeltennis te spelen. Daarna zou er een handgemeen zijn ontstaan.

Niet vaak in Zuid-Korea

Maar ook voorafgaand aan de Azië Cup was er al commentaar op de voormalig bondscoach van Duitsland en de Verenigde staten. Hij zou vaker in het buitenland zijn dan in Zuid-Korea.

Klinsmann was zeventien wedstrijden trainer van Zuid-Korea. Zijn eerste vijf wedstrijden won hij niet, daarna wist de Duitser met de nationale ploeg nog negen keer te winnen en drie keer gelijk te spelen.