Klinsmann binnen jaar ontslagen als bondscoach Zuid-Korea

Trainer Jürgen Klinsmann is binnen een jaar ontslagen als bondscoach van Zuid-Korea. De Zuid-Koreaanse voetbalbond meldt vrijdag dat de Duitser qua houding en prestaties niet aan de verwachtingen heeft kunnen voldoen.

De 59-jarige Klinsmann werd vorig jaar eind februari aangesteld als trainer van Zuid-Korea, dat gebeurde nadat hij drie jaar niet in de voetballerij actief was geweest. Hij tekende een contract tot het WK van 2026, maar dat zal hij dus niet meemaken als trainer van het Aziatische land.

Onrustige Azië Cup

De voormalig topspits van onder andere Internazionale en Bayern München werd onlangs met Zuid-Korea op de Azië Cup in de halve finales uitgeschakeld door Jordanië (2-0) dat veel lager op de wereldranglijst staat. Dat zorgde ervoor dat de roep om het ontslag van de trainer luider werd.

Klinsmann zelf zei dat onenigheid binnen het team één van de redenen was voor de nederlaag. Zo zou er in de nationale ploeg een ruzie zijn geweest waarbij sterspeler Son Heung-min een vingerblessure opliep. Hij zou geïrriteerd zijn geweest nadat jonge spelers het diner vroegtijdig verlieten om een potje tafeltennis te spelen, daarna zou er een handgemeen zijn ontstaan.

Niet vaak in Zuid-Korea

Maar ook voorafgaand aan de Azië Cup was er al commentaar op de voormalig bondscoach van Duitsland en de Verenigde staten. Hij zou in zijn tijd als bondscoach vaker in het buitenland zijn, dan in Zuid-Korea.

Klinsmann was 17 wedstrijden de trainer van Zuid-Korea. Zijn eerste vijf wedstrijden wist hij niet te winnen, daarna wist de Duitser met de nationale ploeg nog negen keer te winnen en drie keer gelijk te spelen.