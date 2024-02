Wekdienst 16/2: Veiligheidsconferentie in München • Putters praat met oud-informateurs

Goedemorgen! De nieuwe informateur Putters praat vandaag met oud-informateurs Tjeenk Willink en De Graaf, en in München start de jaarlijkse veiligheidsconferentie. Eerst het weer: vanochtend trekt een regengebied over het land. In de loop van de middag wordt het droog en breekt in het westen de zon door. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden

Afbeelding ter illustratie - Foto: Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar aan het spoor wordt gewerkt. Wat kun je vandaag verwachten? Informateur Putters praat vandaag met de minister van Staat Tjeenk Willink en vicepresident De Graaf van de Raad van State. Beide mannen zijn ook informateur geweest. Putters wil meer te weten komen over hoe een niet-traditioneel kabinet, zoals een zaken- of extraparlementair kabinet, eruit kan zien.

In München zijn de komende drie dagen regeringsleiders en andere kopstukken bij elkaar voor de jaarlijkse veiligheidsconferentie. Onder anderen president Zelensky van Oekraïne en de Amerikaanse vicepresident Harris worden verwacht. Ook premier Rutte is erbij.

Voor de shorttrackers begint in Gdansk de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. En er is meer schaatsen: in Calgary is het de tweede dag van de WK afstanden, waar de 500 meter op het programma staat. Live te volgen op NOS.nl en de NOS app. Ook is er voetbal: Eredivisie-koploper PSV speelt vanavond thuis tegen Heracles.

Het WK zwemmen is vanaf eind van de middag weer te volgen. Tot en met zondag 18 februari zijn de finales elke dag vanaf 17.00 uur live te zien op NOS.nl. En kijk je liever naar tennis? Dan kun je het ABN Amro-toernooi ook volgen via onze platforms.

Verder wordt vanmiddag bekendgemaakt wie de Zilveren Camera wint. Het is de 75ste keer dat de belangrijke fotoprijs wordt uitgereikt. Wat heb je gemist? De Vlaamse regering heeft na een lang onderhandelen een akkoord bereikt met boerenorganisaties. De Vlaamse minister-president Jan Jambon roept boeren op te stoppen met acties en blokkades. Bij het grootste twistpunt, de bescherming van landbouwgrond, is 'op de pauzeknop' gedrukt. De regering kondigt een tijdelijke stop aan op het aankopen van landbouwgrond aan tot oktober. De afgelopen weken werd in Vlaanderen massaal door boeren gedemonstreerd. Ze blokkeerden havens en ook de Nederlandse grens was tijdelijk doelwit van protest. De boeren eisten hogere lonen, minder administratieve lasten en zijn tegen, wat zij noemen, het 'stikstofdecreet'. Net als in Nederland wordt in Vlaanderen te veel stikstof uitgestoten. Het Vlaamse stikstofbesluit is begin dit jaar, na maandenlange politieke discussie, van kracht geworden. Hiermee moet de stikstofneerslag in kwetsbare natuur in Vlaanderen teruggedrongen worden. Die afspraken blijven staan in Vlaanderen. Wel worden de administratieve lasten voor boeren verlicht. Dat betekent dat vergunningaanvragen vereenvoudigd worden. Ander nieuws uit de nacht: Schietpartij Kansas ontstond na ruzie, ook tientallen kinderen gewond: Van een terroristisch motief zou geen sprake zijn.

Witte Huis: Rusland ontwikkelt 'verontrustend' anti-satellietwapen: Als een dergelijk anti-satellietwapen wordt ingezet, zouden communicatiesystemen, gps en het toezicht op oorlogsgebieden van de VS en bondgenoten vernietigd kunnen worden.

En dan nog even dit: Raadsleden in Amsterdam keken elkaar gisteravond verbaasd aan toen ze tijdens de raadsvergadering 'seksgeluiden' van buiten de zaal hoorden. Al gauw bleek het om een speaker te gaan die door demonstranten was neergezet. De vergadering ging over een locatie van een nieuw erotisch centrum.

