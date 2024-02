Witte Huis: Rusland ontwikkelt 'verontrustend' anti-satellietwapen

Volgens het Witte Huis ontwikkelt Rusland een 'verontrustend' anti-satellietwapen. Veiligheidsadviseur John Kirby zegt dat het wapen nog niet operationeel is. Amerikaanse analisten doen onderzoek en delen de informatie die ze hebben met bondgenoten.

Als een dergelijk anti-satellietwapen wordt ingezet zouden communicatiesystemen, gps en het toezicht op oorlogsgebieden van de VS en bondgenoten vernietigd kunnen worden. Vooralsnog is er geen bedreiging van de veiligheid, zegt Kirby.

"We hebben het niet over een wapen dat mensen aan kan vallen of op aarde fysieke vernietiging kan veroorzaken", zegt hij. Het Witte Huis voelde zich genoodzaakt te reageren op een vage waarschuwing die woensdag rondging. Toen drong het Republikeinse hoofd van de commissie van de inlichtingendiensten er bij de regering-Biden op aan om meer informatie vrij te geven over iets wat hij een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid noemde. Op dit moment kan de VS volgens experts zo'n wapen niet pareren.

Kirby zegt voorzichtig te zijn met wat voor informatie er wel en niet publiekelijk gedeeld wordt. Rusland heeft het nieuws gebagatelliseerd. Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov zijn de beweringen bedoeld als list, zodat het Amerikaanse Congres de hulp aan Oekraïne opschroeft. Over de financiering van het Oekraïense leger bestaat momenteel veel verdeeldheid in de Amerikaanse politiek.

Het Witte Huis heeft gezegd dat het wapen voorlopig nog niet bruikbaar is, maar zegt wel dat de dreiging uit Rusland en China nog altijd zorgelijk is. President Biden wil vanwege de ontwikkeling met Moskou in gesprek.

Geen wapens in de ruimte

Volgens Kirby is de nieuwe technologie van Rusland in strijd met het internationale Ruimteverdrag, dat door 130 landen is ondertekend - inclusief Rusland. In dat verdrag staat dat het verboden is om 'kernwapens of andere massavernietigingswapens' in een baan om de aarde te brengen of 'op enige andere wijze wapens in de ruimte te stationeren'. Onder meer The New York Times schreef woensdag dat het wapen nucleair zou zijn, maar Kirby weigert hier vragen over te beantwoorden.