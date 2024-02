Vlaamse regering bereikt na lang onderhandelen akkoord met boeren

De Vlaamse regering heeft na een lange onderhandelingsdag een akkoord bereikt met boerenorganisaties. Vlaams minister-president Jan Jambon roept boeren op te stoppen met acties en blokkades.

Bij het grootste twistpunt, de bescherming van landbouwgrond, is op de pauzeknop gedrukt. De regering kondigt een tijdelijke stop op het aankopen van landbouwgrond aan tot oktober.

De afgelopen weken werd er in Vlaanderen massaal gedemonstreerd door boeren. Ze blokkeerden havens en ook de Nederlandse grens was tijdelijk doelwit van protest. De boeren eisten hogere lonen, minder administratieve lasten en zijn tegen het 'stikstofdecreet'.

Geen toezeggingen stikstof

Net als in Nederland wordt er in Vlaanderen te veel stikstof uitgestoten. Dat is slecht voor de natuur en de mens, was bij de zuiderburen eveneens de conclusie. Het stikstofdecreet is begin dit jaar, na maandenlange politieke discussie, ingevoerd. Hiermee moet de stikstofneerslag op kwetsbare natuur in Vlaanderen teruggedrongen worden. Op dit vlak wilde de Vlaamse overheid tijdens de onderhandelingen niet inbinden. De afspraken blijven staan. De administratieve lasten worden voor boeren wel verlicht. Dat betekent dat vergunningaanvragen vereenvoudigd worden.

Om tot een akkoord te komen werd er de hele dag onderhandeld. "De Vlaamse regering en de landbouworganisaties zijn het eens over een pakket maatregelen dat tegemoetkomt aan de terechte verzuchtingen van Vlaamse landbouwers", schrijft Jambon op X.