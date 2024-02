Van Gerwen verslaat Humphries en wint voor tweede keer op rij in Premier League

Michael van Gerwen heeft donderdag voor de tweede keer op rij gewonnen in de Premier League. In de finale van de derde avond versloeg de 34-jarige Brabander wereldkampioen Luke Humphries met 6-5. Vorige week zegevierde Van Gerwen in Berlijn door het 17-jarige supertalent Luke Littler in de eindstrijd te verslaan. De week daarvoor, op de eerste speeldag, verloor Van Gerwen in Cardiff direct in de kwartfinales van Michael Smith.

In Glasgow incasseerde Van Gerwen in de eerste leg van de finale direct een break. Die maakte de Vlijmenaar meteen ongedaan door een score van 98 uit te gooien via de dubbel-19 en dubbel-20. Zodoende plaatste ook hij een break.

Hoe werkt de Premier League? De Premier League bestaat uit zestien reguliere speelavonden en duurt tot eind mei. Iedere week spelen de deelnemers in een andere stad. Op 18 april komen de darters naar Ahoy in Rotterdam. Er doen acht darters mee. De eerste vier spelers op de wereldranglijst zijn automatisch geplaatst, de overige plekken worden door dartsbond PDC toegewezen. Elke speelavond bestaat uit een knock-outsysteem en begint in de kwartfinales. Darters kunnen punten verdienen met elke overwinning. Na de laatste speelavond volgen de play-offs, waaraan de vier hoogst geklasseerde spelers deelnemen. Degene die de finale van de play-offs wint, mag zich winnaar van de Premier League noemen. Michael van Gerwen won het toernooi zeven keer.

Waar Van Gerwen deze score fraai uitgooide door twee dubbels te raken, was hij daarna juist behoorlijk slordig aan de randen van het bord. Hij kwam eerst nog op een 2-1 voorsprong, maar hij zag Humphries vervolgens drie legs op rij pakken. Groot contrast Bij een 2-4 achterstand had Van Gerwen grote moeite met het afmaken van de leg die hij zelf was begonnen. Hij miste liefst acht pijlen op een dubbel, een groot contrast met zijn eerdere partijen op de avond. De zevenvoudig Premier League-winnaar had het geluk dat zijn tegenstander net zo slordig was. Hij pakte de leg uiteindelijk alsnog door met zijn negende pijl de dubbel-1 te raken.

Luke Humphries baalt nadat hij de partij uit handen heeft gegeven - Foto: Taylor Lanning/PDC