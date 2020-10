Grosjean en Magnussen weg bij Haas: 'Boek is uit'

Romain Grosjean en Kevin Magnussen vertrekken na dit seizoen bij het Formule 1-team Haas. Beide coureurs maakten dat donderdag bekend. De 34-jarige Grosjean was vanaf de eerste racemeters van het team in 2016 actief voor Haas en Magnussen deed een jaar minder mee.

"Het laatste hoofdstuk is gesloten, het boek is uit", zei Grosjean op Twitter. "In vijf jaar zijn we door pieken en dalen gegaan, maar het was het waard. Ik hoop dat mensen in het team heb geholpen zich te verbeteren. Daar ben ik het meest trots op, meer nog dan op de waanzinnige eerste races in 2016 of de vierde plaats in Oostenrijk in 2018."