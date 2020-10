Grosjean en Magnussen weg bij Formule 1-team Haas: 'Boek is uit'

Romain Grosjean (l) and Kevin Magnussen (r) - EPA

Romain Grosjean en Kevin Magnussen vertrekken na dit seizoen bij het Formule 1-team Haas. Beide coureurs maakten dat donderdag bekend. De 34-jarige Grosjean was vanaf de eerste racemeters van het team in 2016 actief voor Haas en Magnussen deed een jaar minder mee. "Het laatste hoofdstuk is gesloten, het boek is uit", zei Grosjean op Twitter. "In vijf jaar zijn we door pieken en dalen gegaan, maar het was het waard. Ik hoop dat ik mensen in het team heb geholpen zich te verbeteren. Daar ben ik het meest trots op, meer nog dan op de waanzinnige eerste races in 2016 of de vierde plaats in Oostenrijk in 2018."

"Ik heb een geweldige tijd gehad met het team de afgelopen vier jaar en kijk terug op een fantastisch avontuur", zei Magnussen. Nooit een podiumplaats De Amerikaanse renstal Haas haalde sinds 2016 nog nooit een podiumplaats. De 28-jarige Deen Magnussen had een vijfde plaats als beste resultaat, in 2018 in Bahrein en Oostenrijk, bij laatstgenoemde race achter nummer vier Grosjean. In het huidige WK-klassement staat Magnussen negentiende met één punt. Grosjean bezet met twee punten de achttiende positie. Het seizoen duurt nog zes races, met zondag de Grand Prix van Portugal. Wie de stoeltjes bij Haas in 2021 bezetten, is nog niet bekend. Team in Russische handen? Het vertrek van de coureurs betekent dat er grote veranderingen op komst zijn, zegt NOS-commentator Louis Dekker. "De Russische miljardairsfamilie Mazepin rammelt aan de poort. Het heeft er alle schijn van dat vader Dmitri zijn zoon Nikita aan een F1-stoeltje wil helpen. Met talent heeft dat weinig tot niets te maken. F2-coureur Mazepin heeft de afgelopen jaren in de opstapklassen weinig verheffends laten zien."

Quote De grap dat hij beter kan koken dan racen is wat te makkelijk. Louis Dekker over Romain Grosjean

Grosjean en Magnussen zullen volgens Dekker niet echt gemist worden op de grid. "Magnussen reed in zijn eerste F1-race meteen naar het podium (voor McLaren in 2014, red.) Een droomdebuut, maar hij is er geen enkele keer in geslaagd dat kunstje te evenaren." "Met wilde inhaalmanoeuvres zorgde hij regelmatig voor opschudding, maar zijn resultaten zijn mager. Hij presteert niet constant genoeg om buiten zijn geboorteland Denemarken een publiekslieveling te worden."

Kevin Magnussen - EPA